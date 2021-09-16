Мать шестерых детей из Иркутской области отправится в колонию на 3 года за мошенничество Фото: Александр ГЛУЗ

Ремонтом квартир 32-летняя жительница Усолья-Сибирского зарабатывала в паре со своим возлюбленным. Однако, в какой-то момент, женщина устала красить стены и клеить обои. Заказы через соцсети она принимать продолжила, но выполнять работы перестала. Втайне от своего напарника, она начала «кидать» клиентов на деньги.

В ноябре 2020 года женщина договорилась с очередной клиенткой о ремонте кухни. Ее попросили отштукатурить и зашпаклевать стены. За свою будущую работу ремонтница попросила аванс в 6 тысяч рублей. Чтобы войти в доверие к заказчице, она даже предоставила фотографию своего паспорта, а также написала расписку о получении денег. Однако в квартиру клиентки она так и не приехала.

Через три дня мошенница пообещала жительнице Усольского района сделать ремонт всей квартиры. Даже сказала, что сама купит все строительные материалы: сантехнику, натяжной потолок и керамическую плитку. В общей сложности, она получила от хозяйки квартиры 101 тысячу рублей, а затем благополучно отключила телефон. За ноябрь аферистка примерно по такой же схеме обманула еще двух местных жителей на 14 и 18 тысяч рублей.

Так и оставшись без ремонта, обманутые сибиряки написали заявления в полицию. Вычислили ремонтницу быстро. Выяснилось, что у нее 6 детей. Причем, только трое жили с ней. На двоих отпрысков ее лишили родительских прав. Самый младший ребенок родился в прошлом году и был помещен в дом ребенка.

- У нее даже не было постоянного жилья, - рассказали в пресс-службе Усольского городского суда. - Жила в различных городах, скиталась вместе с детьми, зимой проживала на стройке и в арендованном посуточно жилье. В детский сад дети не ходили. Также, у женщины был условный срок.

Теперь ремонты усольчанка сможет делать разве что в местах не столь отдаленных. На днях она услышала приговор суда.

- Ее признали виновной в 4-х мошенничествах, - продолжают в пресс-службе Усольского суда. –Она приговорена к 3 годам лишения свободы. Отбывать свой срок усольчанка будет в колонии общего режима.

Ну и конечно, ей нужно будет рассчитаться по долгам и вернуть обманутым клиентам 139 тысяч рублей.

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