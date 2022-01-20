«Я не хочу идти! Спасите!»: воспитательницы детского сада вырвали из рук похитителя 6-летнего ребенка

Виктория Ерицкая (слева) и Марина Шатровская (справа) спасли мальчика. Фото: личный архив

«Марина, смотри! Тебе не кажется странным, как тот мужчина ведет ребенка?.. – указывая куда-то во двор, обратилась к коллеге Марине Шатровской воспитатель иркутского детского сада Виктория Ерицкая. В разгар рабочего дня, пока у малышей был сон час, женщины решили вынести мусор. А для этого им нужно было выйти за забор учреждения, как раз в тот самый двор, где и происходило что-то странное. Возле подъезда пятиэтажки разворачивалась сцена: стремительно шагал мужчина, крепко держа за руку мальчика лет 6-7, тащил его за собой.

На первый взгляд казалось, что отец ведет сына, который капризничает. Но! Ребенок категорически отказывался идти. Возле самого подъезда остановился и уперся, тогда «отец» принялся толка ребенка в спину.

- В этот момент мы разглядели лицо мужчины, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Марина Шатровская. – И вспомнили, что не раз видели его в этом дворе пьяным. Вот только ребенка рядом с ним ни разу не замечали.

Женщины принялись наблюдать, что произойдет дальше. И их сомнения подтвердились. Выкурив сигарету, мужчина наклонился к мальчику, что-то прошептал ему и силой потащил к подъездной двери. Ребенок же в этот момент, всячески пытался затормозить ногами. Виктория и Марина незаметно приблизились и тогда уже услышали детский плач и фразу: «Я не хочу, не хочу идти!»

- Ты куда потащил ребенка, ну-ка отпусти его, - уже не выдержали и крикнули Марина с Викторией.

- Это сын моего брата, все нормально, - быстро сориентировался и ответил незнакомец. Потом продолжил одной рукой удерживать мальчика, а второй пытался открыть подъездную дверь.

- Виктория схватила мужика за руку, а я начала выдергивать мальчика, - продолжает Марина Шатровская. – Тяну, а он сжимает еще крепче! Мальчишка рыдал и умолял спасти его. Чтобы привлечь внимание, мы тоже начали громко кричать. В этот момент мужчина схватил еще и Викторию. И это на самом деле помогло: он переключил внимание, и мы смогли выдернуть ребенка.

На этом все закончилось. Мужчина, вырвавшись из оков воспитательниц, забежал в подъезд и закрыл дверь. Мальчишка же настолько испугался, что побежал без оглядки. Не остановился даже когда женщины крикнули ему: «Подожди, мы тебя доведем до дома». Виктория и Марина пошли обратно в детский сад, по дороге их настигла мать мальчика. Сын ей успел все рассказать.

- Она принялась нас благодарить! Рассказала, что заносила пакеты домой и оставила 6-летнего сына ровно на две минуты у подъезда с ключами от машины, - говорит Марина. – За это время ребенка успел утащить прохожий.

Задержали похитителя через несколько минут полицейские, которых вызвали воспитательницы. Тот спокойно сидел в своей квартире и даже не пытался сопротивляться. Зачем намеревался затащить ребенка в подъезд, сейчас выясняют следователи.

- Говорят, у него проблемы с психикой, - говорит Марина. – На очной ставке с нами улыбался и уверял, что лишь хотел «накормить и обогреть ребенка».

Как сообщили «Комсомолке», сейчас задержанный ждет суда, где ему выберут меру пресечения. Не исключено, что мужчину заключат под стражу. Ну а Марина и Виктория, которые работают воспитателями почти по 4 года, считают, что спасти мальчика им помогла обычная внимательность.

- Странное поведение детей мы видим уже невооруженным глазом, - говорит Марина. – У нас в группе детишки 4-5 лет, почти такого же возраста, как тот мальчик. Ничего необычного мы не сделали.

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