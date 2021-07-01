Землетрясение на Байкале 1 июля 2021: эпицентр был недалеко от острова Ольхон

Землетрясение на Байкале 1 июля 2021 произошло около 6 утра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение на Байкале 1 июля 2021 произошло около шести утра. Движение земной коры сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической служба РАН зарегистрировали в 05.52 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от острова Ольхон, в поселке Хужир ощущались толчки в 3 балла, энергетический класс сейсмособытию присвоен 10.8.

- Эпицентр был вблизи населенного пункта, немного выше села Максимиха – это середина Байкала, там проходит Байкальская рифтовая зона и землетрясения в данном районе – не удивительны, - рассказывает КП-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. – Они могут и должны там происходить, чтобы происходила разрядка.

Эпицентр был в Байкальской рифтовой зоне. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Землетрясение на Байкале 1 июля 2021 не принесло разрушений и было мало ощутимым- многие его попросту не заметили, однако, повторится ли активность земной коры в ближайшее время и не будет ли оно более мощным, чем сегодняшнее, сказать сложно.

Между тем к Байкалу сейчас прикован интерес тысяч россиян. Отдых внутри страны сейчас набирает обороты из-за закрытых границ и третьего этапа туристического кэшбека, спрос на туры к самому большому пресному озеру планеты растет. По сравнению с благополучным 2019 годом, он вырос на 40-50 % - подробности здесь.

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