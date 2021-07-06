Купил сертификат о вакцинации? Получишь срок: сибиряк попался на поддельном документе

Покупка, продажа сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса карается законом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Так, в срочном порядке вам нужно пройти вакцинацию и принести справки, что вы сделали прививки от коронавируса, те, у кого они уже есть могут нести прямо сейчас, - заявил директор одной из организаций в Улан-Удэ своим подчиненным. 36-летний работник по одной ведомой ему причине от укола воздержался, записываться на прием к медикам не стал, а пошел другой дорожкой, ведущей к уголовной ответственности. Купил сертификат о вакцинации и принес начальству сертификат.

- Увидел в мессенджере объявление о продаже нужной мне медицинской справки, связался с ними, и документ вскоре оказался у меня в руках, - рассказывает сибиряк, как дело было. – Купил сертификат о вакцинации и отнес на работу.

При проверке документации фирмы по оказанию услуг в области противопожарной безопасности сотрудники полиции сразу заподозрили, что «бумажка» - подделка. И на первом же допросе мужчина раскололся. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Возбуждено дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков». Сибиряк даже может отправиться в колонию на один год.

- В настоящее время устанавливаются лица, причастные к изготовлению и сбыту справки, - рассказали в МВД России по республике Бурятия.

В числе подозреваемых также работники одного из медицинских учреждений Улан-Удэ. Напомним, что подделка документов карается законом – что грозит тем, кто изготовит липовые справки – читайте здесь.

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