В Иркутской области 3-летний мальчик едва не сорвался с балкона, пока его мать спала на полу на кухне

Спасатели приехали вовремя. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

То, как 3-летний сын их соседки сидит на перилах балкона на третьем этаже, заметили жильцы пятиэтажки по улице Энгельса в Усть-Илимске. При этом никого из родителей рядом не было. Очевидцы сначала попробовали постучать в дверь квартиры, в которой находился малыш, но им никто так и не открыл. Пришлось вызывать спасателей.

Одно неловкое движение и мальчик мог в любую секунду сорваться вниз. К счастью, спасатели приехали быстро. Им пришлось подгонять к окну высокую автолестницу, по которой они обычно спасают людей на пожарах. Один из сотрудников поднялся по ней и снял ребенка с карниза. Когда пожарные вместе с полицейскими пробрались внутрь квартиры, увидели там такую картину.

- Мать ребенка, как ни в чем не бывало, спала на полу на кухне, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас с женщиной работают полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних.. Скорее всего, семью теперь поставят на учет.

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