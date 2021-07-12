От Забавы до Добрыни: в Иркутской области родители все чаще дают детям древнерусские имена Фото: Татьяна Коркина

За первое полугодие 2021 в Иркутской области на свет появилось 12972 малыша. Традиционно высказывание о том, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» для нашего региона неактуально: за 6 месяцев ЗАГС зарегистрировал 6630 мальчиков и 6342 девочки. 280 супружеских пар осчастливило рождение двойняшек, три семьи стали родителями тройняшек.

При этом многодетные пары не останавливаются на достигнутом. В 2021 году трое маленьких иркутян в семье стали по счету десятыми, тринадцатыми и четырнадцатыми. Двое новорожденных – одиннадцатыми.

- В Иркутской области за полгода родилось 4258 первенцев, - рассказали представители ЗАГСа в соцсетях. - А вот за вторым ребенком в роддом родители приходили чаще - 4633 раза. Третьими в семье стали 2662 малыша, четвертыми – 878 детей, пятыми – 331, шестыми – 118, седьмыми – 47, 11 малышей стали восьмыми, девятыми – 12.

Среднестатистическая мама в Приангарье по сравнению с прошлым годом «повзрослела». В 2020 средний возраст рожениц составил 28 лет, в 2021 – 29 лет.

Но самым важным вопросом для любого родителя, находящегося в ожидании аиста, остается имя. Так Артем не сдает позиций и остается самым популярным мужским именем не только в Иркутской области, но и в России. К слову, Артем или Артемий образованы от слова «artemes», что в переводе означает «невредимый», «здравый», «безупречного здоровья».

Также родителям полюбились имена Александр и Михаил, они тоже сохраняют свои места в тройке лидеров. А вот Дмитрий и Иван медленно уходят в прошлое и спускаются ближе к концу топа. Их «подвинули» более востребованные Матвей и Роман. Все чаще мальчикам дают такие имена, как Ярослав, Тимур, Лев, Мирон, Савелий, Захар и Гордей.

Из интересного: по 6 мальчиков в регионе назвали Булатом и Добрыней. Четырех – Климентий, что переводится с латинского, как милостивый, кроткий и мягкий. Имена Ермак, Прохор, Саян и Яромир получили 8 новорожденных, по 2 на каждое. Еще более редкими стали - Арсений, Корней, Кузьма, Потап и Серафим.

Но самым редким именем и отличной фантазией своих папы и мамы в Иркутской области могут похвастаться Алмаз, Лавр, Наум и Августин-Георгий.

Что касается прекрасной половины человечества – родители продолжают отдавать предпочтение «мудрой» Софии, сохраняя ей первую позицию в рейтинге. Также на 3 месте держится имя Алиса. Набирают все большую популярность Ева и Анна, чего нельзя сказать о Марии и Ксении, которые совсем покинули топ-10. С прошлого года начали терять былую востребованность и женские имена Виктория и Варвара.

- За 6 месяцев 2021 года с именем Галина на свет появились всего 8 девочек, с именем Людмила – 5, Тамара – 4, а с именем Инга всего 2 малышки. Чаще стали называть девочек такими именами, как Ульяна, Кира, Дарина, Злата, Амелия, Милена, Николь, - рассказали в ЗАГСе Иркутской области.

Редких имен среди девочек намного больше, чем среди мужских. Так в 2021 родители назвали своих дочек: Аксиния, Веселина, Евсения, Евлалия, Забава, Летиция, Касандра, Радослава, Розалия, Феодосия и Весна.

Но есть те, кто переплюнул даже Веселину и Евлалию. Самыми редкими женскими именами стали: Вангелия-Мэрсэд, Малина, Сапфира и Тереза-Фернанда.

ТОП-10 мужских имен (за первое полугодие 2021 года)

1. Артём 347

2. Александр 255

3. Михаил 246

4. Матвей 218

5. Роман 202

6. Дмитрий 200

7. Максим 195

8. Тимофей 189

9. Иван 181

10. Кирилл 158

ТОП -10 женских имен (за первое полугодие 2021 года)

1. София 312

2. Ева 259

3. Алиса 217

4. Милана 204

5. Анна 198

6. Полина 196

7. Виктория 190

8. Варвара 184

9. Дарья 183

10. Анастасия 178

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