Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июля: больше 3,5 тысяч человек с COVID-19 скончались в регионе за время пандемии

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 13 июля. Заболеваемость продолжает расти. Вот уже 9 дней подряд область бьет рекорды по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии за 24 часа. Сегодня суточный прирост составил 372 случая инфицирования.

В больницах сейчас 5868 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них 342 находятся в тяжелом состоянии. Всего в регионе от коронавируса на сегодняшний день лечат больше 9800 человек, 4022 сибиряка сейчас на амбулаторном лечении.

Общее число случаев заражения COVID-19 на 13 июля составляет 78696, выздоровели уже 71 124 (+102 за сутки) боровшихся с болезнью, в их числе 6957 детей. Увы, справиться с болезнью удалось не всем.

Сегодня стало известно о смерти еще 34 человек, жизни 32 унес COVID-19, еще двое зараженных умерли от иных болезней. Всего Иркутская область за время пандемии потеряла уже 3552 жителя и гостя региона. COVID-19 стал причиной смерти 3223 из них, в анамнезе еще 329 скончавшихся были также и другие тяжелые заболевания, которые привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июля: вакцинация педагогов в приоритете

Сейчас вакцинированы только 40% педагогов. До нового учебного года осталось, как говорится, всего ничего. За это время нужно, чтобы все желающие педагоги смогли пройти курс вакцинации от коронавируса. Региональное правительство поручило министерству образования Приангарья провести работу с учителями и преподавателями, а минздраву Иркутской области обеспечить необходимое количество препарата для прививок.

Всего в регионе оба компонента вакцины поставили 298415 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июля: 87 миллионов на лекарства

Именно такую сумму получит Иркутская область на приобретение лекарств, бесплатно предоставляемых больным коронавирусом, которые проходят лечение в амбулаторном порядке, то есть дома. Деньги выделят из резервного фонда Правительства.

- Лекарственные препараты из перечня по льготе назначает врач и выписывает рецепт для получения в аптеке, - уточняют в региональном правительстве.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 июля.

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