Уголовное дело о халатности возбудили в Забайкалье из-за схода 35 грузовых вагонов. Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело из-за схода с рельсов 35 грузовых вагонов с углем по статьям о халатности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации поездов.

- По версии следствия, около часа ночи 15 июля на перегоне станций Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края на двухпутном пути произошел сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим их боковым столкновением с грузовым поездом, следовавшим по встречному пути, у которого также опрокинулись вагоны, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Сейчас отменили рейсы двух пригородных поездов, задержали четыре поезда дальнего следования. Специалисты продолжают разбирать завалы и восстанавливать движение. Из-за инцидента пострадало 350 метров четного и нечетного пути, повреждена электроопора.

Специалисты продолжают работы по восстановлению движения. Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР

К счастью, опасного груза в момент аварии в вагонах не было. Люди не пострадали.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре на транспорте сообщили, что предварительная причина схода грузовых вагонов - размыв железнодорожного пути сильными дождями.

Ведомство проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сход вагонов с углем под Иркутском: ожидается задержка пассажирских поездов. Авария произошла на станции Мегет. (подробности)

Видео с места крушения грузового поезда в Иркутской области: с рельсов сошли 12 вагонов. В ЧП никто из людей не пострадал. (подробности)