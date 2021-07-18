Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 июля: в ковидных госпиталях почти 6000 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 18 июля. В Иркутской области говорить о выходе на плато сейчас не берутся даже врачи. Больных в госпиталях очень много, а число случаев заражения увеличивается с каждым днем, как растут и тяжелые случаи заболевания. По данным оперативного штаба региона в медицинских учреждениях Приангарья 18 июля лечат 5951 пациента с COVID-19. За сутки госпитализированными оказались 102 из них.

За этот же срок положительные результаты ПЦР-тестов получили еще 402 наших земляка. Общее число инфицированных на сегодняшний день за время пандемии 80 668. Конечно, из этой цифры большинство уже выписаны с больничного, справиться с коронавирусом смогли 71 757 сибиряков (+119 за сутки).

К несчастью, сегодня регион установил новый рекорд по числу смертей за 24 часа. Скончались 48 человек. Жизни 45 из них унес COVID-19, еще троих с таким же диагнозом сгубили иные тяжелые болезни. Всего с начала пандемии Приангарье потеряло уже 3743 пациентов с новой коронавирусной инфекцией: причиной кончины 3397 из них стал именно коронавирус, еще 346 имели в анамнезе и другие болезни, которые и привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 июля: за прививкой – в очередь

Вспышка заболеваемости, увеличение количества тех, у кого COVID-19 протекает в тяжелой форме, подтолкнуло сибиряков вакцинироваться как можно быстрее. Теперь иркутяне стоят в очереди за вакциной. Можно записаться на «укол здоровья» в поликлинике, пойти за вакциной в один из ТРЦ города, где развернуты мобильные пункты. Как сейчас обстоят с этим дела, накануне выясняли корреспонденты «КП» - они прошлись по поликлиникам и мобильным пунктам.

К слову привито в регионе уже больше 448 тысяч человек первым компонентом, полный курс прошли уже больше 321 тысячи счастливчиков. Кстати, роптать на то, что в каком-то медучреждении региона закончилась вакцина бессмысленно. Как только препарат поступает в область, его тут же развозят по прививочным пунктам. Вакцинация продолжается, как и прежде, «с колес».

- Вакцина – дефицит и распределяется Минздравом страны по всем регионам, - не раз подчеркивали в правительстве региона.

Кстати, в понедельник, 19 июля в Иркутске откроется еще один мобильный пункт, где можно будет поставить прививку.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 июля.

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Выходит ли регион на плато по коронавирусу и когда ждать вакцину Спутник Лайт, рассказывает иркутский врач. Главный врач городской больницы №5 Ольга Клевцова ответила на вопросы иркутян в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 91, 5 fm (подробности)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 июля. Фото: оперативный штаб региона

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