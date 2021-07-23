Поставить прививку от COVID-19 в Бурятии можно в специальном поезде

Прививочный поезд курсирует по Бурятии. Фото: ВСЖД

Вернулись спустя 21 день, чтобы поставить прививки от коронавируса тем, кто уже получил первый компонент вакцины. Прививочный поезд вновь проехал от Улан-Удэ до станции Кижа, где сделал 10 остановок. Привились защитным препаратом порядка 150 человек.

- Кроме тех, кто уже завершает процесс иммунизации, есть и те, кто получает в вагоне первую прививку, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Передвижной пункт вакцинации в республике Бурятия оборудован в вагоне самоходного подвижного состава – автомотрисы. Прививки в нем можно поставить абсолютно бесплатно, причем сделать это могут не только работники железной дороги, но и местные жители.

- На многих отдаленных станциях поезд с вакциной – единственный доступный для населения вариант пройти иммунизацию, - отмечают в пресс-службе ВСЖД. - Специальные поезда с вакциной следуют по участкам Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. В вагоне созданы все необходимые условия для безопасной перевозки препарата, а также для терапевтического осмотра и наблюдения пациентов до и после вакцинации.

Напомним, что в Бурятии ситуация с заболеваемостью одна из тяжелых в стране, в республике этим летом даже вводили очередной локдаун, что снизить суточный прирост зараженных, так как на то время все места в больницах, предназначенные для ковидных пациентов были заняты, в Улан-Удэ, под госпиталь пришлось вновь переоборудовать гостиницу. В Бурятии с начала пандемии выявлено больше 50,6 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели больше 46 000. В стационарах лежат больше 1600 человек, порядка ста из них в тяжелом состоянии.

Поставить прививку от коронавируса могут не только работники железной дороги, но и местные жители. Фото: ВСЖД

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