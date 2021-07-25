Первые грузовые поезда пересекли восстановленный мост в Забайкалье, пока в тестовом режиме Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Забайкальском крае восстановили мост через реку Ареда. Первыми в тестовом режиме по нему пустили грузовые поезда. Сначала проехал порожний состав, после восстановленный участок преодолел груженый поезд. Таков порядок проверки надежности конструкций.

- После того, как все проверим, примем решение об открытии движения для пассажирских поездов, - сообщило руководство РЖД в официальном телеграмм-канале.

Напомним, мост через реку Ареда в Забайкалье пришел в негодность 23 июля. Из-за паводков, вызванных обильными осадками, смыло опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Транссибирской железнодорожной магистрали.

К месту сразу были направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Движение поездов тогда приостановили в обоих направлениях. Пассажиров, застрявших на ближайших станциях из-за данного ЧП, к местам назначения доставляли автомобилями, поездами, а также самолетами.

Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно приостановлены. Организована доставка пассажиров к местам назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.

Восстановительные работы на мосту ведутся круглые сутки. В ночь на 25 июля по местному времени было установлено первое металлическое пролетное строение железнодорожного моста, утром были завершены работы по укладке материалов верхнего строения пути. Сейчас проводятся исследования, которые покажут, безопасно ли пускать по мосту через реку Ареда пассажирские вагоны.

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