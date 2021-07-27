Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 июля: больше 7,5 тысяч детей вылечили от COVID-19 в Приангарье с начала пандемии

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 июля: больше 7,5 тысяч детей вылечили от COVID-19 в Приангарье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 27 июля. Динамика прироста начала снижаться, вероятно, уже можно говорить о том, что пиковые нагрузки пройдены. Но ситуация все еще сложная, большинству зараженных, находящихся в ковидных госпиталях требуется поддержка кислородом. В регионе развернуто 6771 койка для пациентов с COVID-19. Занято из них утром 27 июля 5430.

- В медицинских учреждениях сейчас достаточно свободных мест, - рассказала пресс-службе регионального правительства заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Вторую неделю идет превентивная госпитализация беременных женщин и лиц старше 65 лет с ковидом. Уменьшается количество госпитализаций детей.

Во время третьей волны дети стали болеть чаще. Для сравнения, только за прошедшую часть лета – меньше двух месяцев - выздоровели 1383 ребенка. За все остальное время – с марта 2020 по май 2021 – 6196 несовершеннолетних переболели COVID-19. В общей сложности медики Приангарья вылечили уже 7579 ребят, только за последние сутки выписано 64 из них.

За минувшие 24 часа в Иркутской области положительные результаты ПЦР-тестов получили 395 человек. Общее число случаев заражения, таким образом, возросло до 84 231. Радует, что большинство из них с болезнью уже справились – в числе выздоровевших 73 140 сибиряков (+218 за сутки, 68 из них – дети). В больницах сейчас 5430 человек, на амбулаторном лечении 7457 заболевших COVID-19.

Увы, летальные исходы продолжаются. Сегодня стало известно о 36 умерших пациентов с диагнозом коронавирус. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 4074 зараженных. Из них от новой коронавирусной инфекции скончались 3703 человека. Еще 371 был также болен и иными тяжелыми болезнями, которые и привели к смерти.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 июля: новые поступления вакцины

В Иркутскую область в последние несколько дней поступили 27 000 комплектов вакцины «Спутник V», 1 650 комплектов вакцины «КовиВак» и 10 000 препарата «Спутник Лайт». Об этом стало известно после очередного заседания оперативного штаба региона.

Поступление вакцины «Спутник Лайт» позволит начать ревакцинация, так как по совету медиков в условиях пандемии повторно прививку нужно ставить спустя 6-9 месяцев после курса вакцинации.

В Иркутской области привились от COVID-19 уже порядка 363 тысяч человек, первый компонент получили уже больше 473 тысяч человек. По данным регионального минздрава, у нас работает 118 прививочных пунктов в 54 медучреждениях.

Кстати, в Иркутске стартовала акция «Вакцинация – это жизнь», в рамках которой в областном центре будет разыгран автомобиль.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 27 июля.

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