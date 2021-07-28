"Людей бурятской национальности не пускаем": хозяйку гостиницы на Байкале затравили в соцсетях за пост о туристах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Гостиница сдается только для тихих семейных людей, - такое объявление в Инстаграм в сторис выложили хозяева одной из турбаз на Байкале. И все бы ничего, если бы в конце автор под звездочкой не добавил: «Людей бурятской национальности не пускаем». Скриншот записи быстро разлетелся по местным пабликам и вызвал волну негодования среди пользователей сети. Многие назвали отношение владельцев к своим клиентам - расизмом.

- Если ты занимаешься таким бизнесом, надо понимать, что приезжают отдыхать разные люди с разными поведенческими особенностями. Всякое бывает. Причем здесь вообще национальность? - комментируют ситуацию жители республики.

К слову, жилье, которое предлагает турбаза, находится в поселке в Выдрино в Бурятии.

Такое объявлению после выселения шумных гостей опубликовали на странице гостиницы в соцсетях.

Выяснилось, что накануне гостиница принимала компанию молодых людей. 5 ребят возрастом около двадцати лет приехали на отдых из Улан-Удэ. По словам хозяйки, при заселении она предупредила, что они сдают номера для семейных пар с детьми и после 23.00 шуметь запрещено.

- Уже после того, как легла спать, я услышала собачий лай, - рассказала корреспонденту "КП"- Иркутск" владелица гостиницы. - Я вышла на улицу, а на нашей территории помимо постояльцев находились еще 5 незнакомых мне людей. Помимо того, что они смеялись и громко разговаривали, молодежь пила пиво, мусорила. Пришлось попросить их выселиться с возвращением денег. За последнюю неделю к нам неожиданно по очереди заселились 3 компании из Бурятии. Все шумели, все распивали алкоголь и становились неуправляемыми.

По словам хозяйки, компания согласилась на требование без конфликтов и разбирательств. Молодые люди собрали вещи и ночью переехали на другую турбазу. Однако от произошедшего у владелицы, как она утверждает, начались проблемы с давлением. Это увидела дочь женщины и посчитав, что так продолжаться не может, выложила на рабочей странице объявление, что больше бурят в их гостинице видеть не желают.

- Конечно, мы ее ругали. Не представляю, как она могла такое, но писать, но что сделано, то сделано, - делится хозяйка. - Уже утром мне во всех соцсетях и мессенджерах начали поступать угрозы.

Женщина опубликовала пост с извинениями за слова своей дочери, удалила контактные номера и фото гостиницы, а затем и вовсе закрыла страницу в соцсетях от посторонних глаз.

- Будем ждать пока все успокоится. Заведем новый аккаунт и продолжим работать. Другого выхода я пока не вижу, - вздыхает хозяйка.

Однако в это время в комментариях под публикациями не утихают споры. Люди требуют привлечь женщину и ее дочь к ответственности по всей строгости закона, отмечая официальные страницы регионального Следственного управления, МВД и даже главы республики Бурятии Алексея Цыденова.

- Сотрудниками полиции в ходе ежедневного мониторинга сети интернет выявлена публикация, подпадающая под признаки административного правонарушения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - В настоящее время сотрудниками отдела полиции по Кабанскому району совместно с Центром по противодействию экстремизму проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

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