Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 июля: в регионе больше 13 тысяч человек заражены COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 28 июля. В Иркутской области с начала пандемии подтвердилось уже 84 629 случаев заражения COVID-19. Большинство из них – больше 30 тысяч – в областном центре. Иркутск безусловный лидер по заболеваемости коронавирусом. Уже третью неделю в столице Приангарья новую коронавирусную инфекцию выявляют больше, чем у ста человек с день. Так что иркутянам нужно быть особенно внимательными к своему здоровью, соблюдать без отступления все условия коронавирусного времени. Стоит отметить, что горожане это осознают и в Иркутске обоими компонентами привиты порядка 116 тысяч человек.

За сутки в регионе положительные тесты получили 398 человек. Всего в регионе у 13 045 сейчас стоит диагноз COVID-19. Дома лечатся 7699 человек, самочувствие и состояние здоровья позволяют им оставаться на амбулаторном лечении, в ковидных госпиталях под постоянным присмотром медиков 28 июля 5346 пациентов, 398 из них – тяжелые.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 июля: скончался от COVID-19 еще 31 сибиряк

Летальные исходы течения коронавируса в регионе сохраняются. Сегодня стало известно о смерти еще 33 зараженных: причиной кончины 31 из них стала новая коронавирусная инфекция , еще двое инфицированных скончались от иных болезней. С начала распространения COVID-19 Иркутская область потеряла уже 4107 человек: от коронавируса погибли 3734 из них, еще 373 имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.

Радует, что большинство все же побеждают болезнь. Из 84 629 подцепивших заразу с начала пандемии здоровы уже 73 347 человек. За сутки отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 207 наших земляков.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 июля.

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