Школьник из Бурятии, который зарезал отчима, защищая мать, избежал тюрьмы. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Верой Толстихиной.

Спустя полгода после пережитой трагедии 14-летний школьник из Бурятии Алексей Толстихин забыл весь ужас, который произошел в его семье в новогодние праздники. Напомним, зимой «Комсомолка» подробно рассказывала про этот дикий случай в поселке Юбилейный. 8 января 2021-го подросток, защищая маму от побоев, зарезал буйного отчима.

Изначально по факту было возбуждено уголовное дело. Но вскоре стало понятно, что Алексею, спасшему мать, удастся избежать тюрьмы.

- Экспертиза показала, что сын совершил убийство в состоянии аффекта, - еще в феврале рассказывала "КП"-"Иркутск" мама подростка Вера Толстихина.

То, что тюремного срока Алексей уже не получит, еще зимой подтверждал «Комсомолке» и адвокат семьи Баир Ильюнов. Дело в том, что Алексей не подлежит уголовной ответственности, поскольку ответственность за убийство в состоянии аффекта наступает только с 16 лет. О прекращении уголовного дела рассказали на днях и в СУ СК России по Бурятии. Причем, дело было закрыто еще в мае этого года.

- По результатам экспертизы, подросток в момент убийства, находился в состоянии аффекта на фоне длительной психотравмирующей ситуации, - объяснили следователи.

Ну а мы еще раз кратко напомним, как произошла эта трагедия. Вечером, 8 января мама Леши с гражданским супругом вернулись из гостей. Мужчина, который был уже был пьян, захотел продолжить застолье. Женщина отказалась отдать ему оставшуюся бутылку водки и закрылась в комнате, чтобы покормить младшую годовалую дочку. Тогда разъяренный мужчина ворвался в комнату, выломав дверь, и стал таскать Веру за волосы. Все это услышал Алексей, который находился в другой комнате. Не выдержав, семиклассник схватил с кухонного стола нож и ударил отчима со спины. От полученных травм тот скончался на месте. О жизни этой семьи более подробно, читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сын три года терпел его пьяные выходки»: школьник зарезал отчима, спасая маму от побоев (Подробности)

«Не трогай ее»: школьника, который зарезал отчима, спасая мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (Подробности)

«Будили» спящего рэпера электрошокером: экс-полицейские из Иркутска отправятся в колонию на 4 года (Подробности)