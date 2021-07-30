«В Байкал не ссы, носи усы!»: экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов записал пародию на клип группы Little Big

Виктор Кондрашов в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm расскажет, зачем снял пародию на клип группы Little Big. Фото: соцсети

Бывший мэр Иркутска, депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов взорвал сети и стал настоящей звездой Интернета. Он, словно профессиональный блогер, снял на берегу Байкала пародию на клип популярной группы Little Big. В своем видео Виктор Кондрашов так загримировался под лидера группы Илью Прусикина, что не отличить от оригинала. А главное, экс-мэр станцевал в стиле Ильича, переделав песню группы "Уно", с которой музыканты должны были выступать на Евровидении 2020 года. Напомним, ранее Илья Прусикин побывал на Байкале и на своей странице в соцсетях, раскритиковал чистоту озера.

- Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса, не видишь дальше своего литл-носа. Не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы», – поет Виктор Кондрашов, словно профессиональный танцор, повторяя движения Ильи Прусикина из клипа.

Ну а в конце клипа Виктор Кондрашов снимает парик, очки, отклеивает усы, и от лица Прусикина извиняется перед сибиряками, говоря что в Байкале «самая сладкая и чистая вода в мире».

- Ну это был звездец какой-то, зато какая ответочка получилась, а, - резюмирует свое творчество Виктор Кондрашов.

Зачем бывший градоначальник снял ролик, как видео попало в соцсети, и где Виктор Кондрашов научился танцевать, как участник Евровидения, он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Иркутск на 91,5 fm

- Выкладывать ролик я не хотел, - говорит Виктор Кондрашов. – Снимали мы его своей компанией для себя. Этим видео я хотел показать, что спеть и станцевать может каждый. Знать и любить Байкал гораздо сложнее. Это не всем дано. Кстати, текст пародийной песни я написал сам за 10-15 минут. Как клип попал в сеть? Либо утечка была, либо у меня взломали телефон. Пройдет время, я покажу полную версию видео.

Полное эксклюзивное аудиоинтервью с Виктором Кондрашовым слушайте 30 июля в программе «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm. Начало в 17.00.