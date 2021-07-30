Не просто так становятся бывшими: лидер группы Little Big ответил снявшему на него пародию экс-мэру Иркутска Виктору Кондрашову

Июль 2021 года. Илья Прусикин во время отдыха на Байкале. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Сергеем Базыровым

В сети продолжается обмен любезностями между лидером группы Little Big Ильей Прусикиным и бывшим мэром Иркутска Виктором Кондрашовым. Напомним, все началось 23 июля, когда музыкант, отдыхая на Байкале, опубликовал инстаграм-сторис, в которой показал мутную воду на берегу озера и прокомментировал: «Мы на Байкале, это самое чистое озеро в мире. Прям бери и пей оттуда, прям загребай». Причем, многие местные жители заметили, что на видео Прусикина была всего лишь пыльца, которую прибило к берегу.

Это не понравилось экс-мэру Иркутска Виктору Кондрашову. Он решил ответить популярному музыканту творчески и снять пародию на клип Little Big. Бывший градоначальник загримировался под Прусикина, натянув парик, наклеив усы, он станцевал в стиле Ильича, переделав песню "Уно".

- Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса, не видишь дальше своего литл-носа. Не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы», – поет Виктор Кондрашов, словно профессиональный танцор, повторяя движения Ильи Прусикина из клипа. А в конце ролика добавляет: Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал. Я все уже собрал.

Видео попало в Интернет и стало хитом соцсетей. Кстати, сам Виктор Кондрашов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» на 91,5 fm, что не собирался выкладывать ролик. По словам бывшего чиновника, произошла утечка, либо его телефон взломали. Вместе с остальными пользователями соцсетей, посмотрел творенье экс-мэра и сам Илья Прусикин. Смолчать музыкант тоже не смог, и конечно, запустил свою ответочку. Правда, не такую творческую. Ильич решил ограничиться постом в соцсетях. Правда, с язвительным подтекстом в конце.

- Байкал - одно из самых красивых мест на Земле, где я был, подписал Ильич фото, на котором он стоит на берегу Байкала. - Если бы в нем еще никто сапоги не мыл, то цены бы ему не было... А пока ношу усы, трусы и не справляю нужду в озеро! И что я вам хочу еще сказать: не просто так становятся бывшими!

Кстати, этот пост всего за час собрал почти 44 тысячи лайков. Будет ли ответ от Виктора Кондрашова, и продолжится ли творческая «перестрелка» в соцсетях между музыкантом и экс-чиновником, пока неизвестно.

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