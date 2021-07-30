Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июля: количество госпитализированных в регионе снизилось до 5093 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 30 июля. В Иркутской области ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией все еще остается сложной. В регионе на сегодняшний день COVID-19 больны 13 354 сибиряка. За сутки в это число попали 399 человек, получивших накануне положительные результаты ПЦР-тестов.

По данным оперативного штаба Приангарья, в ковидных госпиталях 30 июля под постоянным наблюдением медиков находятся 5093 пациента, 276 из них – в тяжелом состоянии. За сутки в медучреждениях освободилось 145 коек.

Дома с болезнью борется 8261 заболевший. Их самочувствие позволяет им оставаться на амбулаторном лечении.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июля: скончалось больше 4100 человек с COVID-19

Выздоровели за минувшие 24 часа 220 человек, среди них 52 ребенка. Всего в Иркутской области сначала пандемии COVID-19 переболели уже 73 778 ранее инфицированных.

Увы, летальные исходы продолжаются. Умерло еще три десятка зараженных коронавирусом, 27 из них сгубил COVID-19, еще трое с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний. С начала распространения новой коронавирусной инфекции Приангарье потеряло уже 4168 гостей и жителей региона: причиной смерти коронавирус стал в 3790 случаях, еще 378 умерших имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к гибели.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 июля.

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