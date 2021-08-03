Еще один сюрприз: серебряную медалистку Олимпиады в Токио, лучницу Светлану Гомбоеву позвали замуж

Светлана Гомбоева и ее любимый молодой человек. Фото: Денис СЛЕПЦОВ

Не успела серебряный призер Олимпиады в Токио, бурятская лучница Светлана Гомбоева вернуться домой, где ее встретили, как национальную героиню, как в ее жизни произошло еще одно знаменательной событие. А точнее в личной жизни. Любимый молодой человек спортсменки Даши сделал ей предложение выйти за него замуж. И похоже, новоиспеченная медалистка Игр, ответила «да». В сториз на своей странице в инстаграме, Светлана опубликовала фото любимого молодого человека, который с паспортом и документами в руках стоит у входа во дворец бракосочетания. Похоже, что пара уже подала заявление. Правда, когда состоится свадьба, выяснить пока не удалось.

- Да, молодой человек Светланы действительно сделал ей предложение, - подтвердила «КП»-«Иркутск» мама Светланы, Ольга Александровна. – Правда, она рассказать об этом пока не может. Сейчас ее чествуют в Бурятии. Мероприятия расписаны на весь день, так что, звоните позже.

Светлана с серебряной медалью Игр в Токио. Фото: Денис СЛЕПЦОВ

Напомним, на Олимпиаде в Токио, Светлана Гомбоева завоевала серебро в командном зачете вместе с Ксенией перовой и Еленой Осиповой. На пути к финалу россиянки одолели лучниц из Украины, США, Германии и в решающей схватке, увы, проиграли представительницам Южной Кореи. Та же Светлана не раз выбивала «десятку».

На днях Светлана прилетела в Иркутск, где ее встречали с большим голубым хадаком ( шелковый шарф, символизирующий почтение). Приехали ее родные, земляки из Иркутска, большая делегация из Усть- Ордынского округа и Бурятии. Даже футболки «по случаю» подготовили – с изображением самой девушки и гордой надписью «серебряный призер Олимпийских Игр».

-Хочу сказать огромное спасибо всем, - сказала Светлана Гомбоева. – И, прежде всего, маме, которая вложила в меня, все, что у нее было. И дядя помогал всегда. Все, что было необходимо для занятий спортом, у меня было. И это, конечно, сыграло важную роль в достижении глобальных целей.

Добавим, что за серебряную медаль Олимпиады, Светлана Гомбоева получит солидные премии – 2, 5 миллиона рублей из федерального бюджета, а еще двухкомнатную квартиру в столице Бурятии ( это уже от республики) и 583 тысячи рублей призовых.

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