Психолог из Иркутска рассказала, как вести себя с "кухонными боксерами" и на что рассчитывать

Озверевший отец: Не подходите! Я сделаю с ребенком что захочу. Фото: Андрей СИНЬКОВ

«Здравствуйте, а мы ваши новые соседи, отмечаем новоселье, хотели пригласить в гости!» Согласитесь, очень неожиданное предложение человеку, который стоит на самом краю балконного карниза 14-го этажа и держит в руке 3-летнего ребенка…

Но именно с этой фразы началась операция по спасению малыша в одной из многоэтажек Иркутска. Там 13 июля смертельно опасное представление перед толпой, собравшейся во дворе, устроил 34-летний проводник поезда. Хотя главным для него было привлечь внимание одного-единственного зрителя - жены, которая за месяц до тех событий рискнула подать на развод из-за постоянных побоев мужа.

А отомстить ей он решил изощренно. Чтобы она не пропустила ни фрагмента, автор этой драмы даже заранее специально снял квартиру в доме, который находится рядом с работой жены. Но предотвратить эту беду можно было раньше.

ЗАВЯЗКА СПЕКТАКЛЯ

Обычно в переговоры с человеком, который грозит смертью ребенку или себе, вступают психологи МВД или МЧС. Но здесь первыми уговаривать мужчину вернуть сына в квартиру начали соседи - Людмила Литвинова и ее 16-летний сын Антон.

- Не вздумайте вызывать полицию, - истерично кричал соседям тиран. - Ребенок мой,буду делать с ним все, что захочу. Лучше привезите жену.Я знаю, что она мне изменила. Буду говорить только с ней.

И в доказательство, что не шутит, скользнул ногой по краю мокрого балкона. Как назло, полил дождь. Обстановка накалилась еще больше, когда полицейские выполнили главное требование и привезли жену. На ее лице в прямом смысле не было живого места - под глазами женщины сверкали два свежих синяка. Пару дней назад их из-за ревности «нарисовал» ей муж.

- Ну скажи, ты мне изменяла, да, - увидев ее, еще больше разошелся мужчина. - Отвечай!!!

- Никогда я не изменяла, -рыдала жена. - Мы тебя любим! Я и наш сын.

И слова про любовь ее и сына добавила неспроста - как действовать, ее научили психологи. А уже потом на сцену вышли психолог МЧС по Иркутской области Валентина Харинская и ее коллега из МВД Ксения Кучина. План Б уже был наготове.

- Когда я приехала, стало ясно, что выходить в форме на балкон нельзя, - говорит Валентина. - При виде сотрудников он мог не пойти на контакт. Так же агрессивно реагировал на появление мужчин, значит, следовало и этот провоцирующий фактор исключить. Поэтому мы быстро переоделись в гражданское.

Именно Валентина сказала ему с балкона квартиры рядом первую фразу: а мы - ваши новые соседи, у нас новоселье!

Участники «психологической спецоперации» (слева направо): 16-летний Антон, психолог МВД Ксения Кучина, мама с ребенком, который мог стать жертвой обезумевшего отца, соседка Людмила Литвинова и психолог МЧС Валентина Харинская. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ИСПОВЕДЬ В 4 ЧАСА

Долгих 4 часа Валентина Харинская с Ксенией Кучиной и настоящими соседями, которые решили им тоже помочь, продолжали изнурительные переговоры. А безумец все это время стоял на карнизе, держа сына в одной руке, а второй цепляясь за раму. И на ровном-то месте, да еще и с ребенком, столько простоять трудно, но папаша был взвинчен до невероятности. Психологи говорят, что в таком состоянии возможно все что угодно.

Важно было не сказать мужчине ни одного грубого слова. И в конце концов он расслабился. Рассказал им и про ссору с любимой, и о камерах видеонаблюдения, которые ставил в квартире, пытаясь подловить жену с любовником... Но с поличным так и не застал. Было видно, что он устал. Чего уж говорить о малыше...

- Крепче держись за папу, - заметив это, крикнула мальчишке Валентина. - Он тебя защитит!

Прислушались оба.

Сын плотнее прижался к отцу, а отец крепче обнял сына.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Переговорщиков наградили

Всех участников переговоров, которые привели к спасению малыша, вскоре наградили. Соседка Людмила и ее сын Антон, психологи Валентина Харинская и Ксения Кучина, а также начальник полиции управления МВД России «Иркутское» Андрей Жбанов, который скрутил дебошира, получили благодарственные письма от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. А Антон, как самый юный и отважный участник спасательной операции, получил еще и наградные часы с дарственной надписью. Не остался без подарка и сам малыш, который оказался в центре тех страшных событий. Следователи СУ СК России по Иркутской области привезли ему домой новенький велосипед.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Оксана САВЧУК, клинический психолог:

Избегайте мужчин, вызывающих страх

Таких историй по стране, когда мужья из самых ласковых мужчин на свете превращаются в «кухонных боксеров», готовых впутывать в семейные разборки маленьких детей, сотни. «Комсомолка» с помощью профессионального психолога Оксаны Савчук выяснила, как

женщине заранее распознать в муже потенциального изверга и что делать, чтобы не довести

семейную жизнь до подобных случаев.

Откуда ждать подвох

- Понять в начале отношений,что мужчина склонен к агрессии, бывает сложно, но это возможно. Важный индикатор - если у женщины появляется рядом с ним чувство страха. Чем мужчина может вызвать страх? Ну, например, на полном серьезе, а не для красного словца, скажет, что готов убить кого-то в определенной ситуации. Это как раз первый фактор того, что культурные настройки, которые он демонстрирует избраннице, искусственны. И в любой момент он может выпустить свою агрессию. А первой, на кого она выплеснется, часто бывает любимая женщина.

Как действовать с "бойцом" один на один

- Правильным решением будет не провоцировать его на бОльшую агрессию и истерику. Нужно постараться не вступать в дискуссии, не опровергать, не спорить. Словами «успокойся,пожалуйста» женщина вряд ли сможет усмирить психопата. Но женщине не нужно показывать свой страх. Будьте спокойной и попытайтесь договориться. Но если есть угроза ребенку, справиться с эмоциями будет сложно. В этом случает нужно срочно звать на помощь.

Если вы поняли, что муж склонен к агрессии

- Нужно сразу с кем-то разделить свои опасения, не оставаться с проблемой один на один, - говорит Оксана Савчук. - Лучше обратиться к психологу или в любой кризисный центр. Если вы приняли решение о расставании, вам помогут составить грамотный и безболезненный план этого расставания. Ведь мужчина-тиран легко вас не отпустит. Но если женщина будет терпеть насилие, то обращаться к психологу уже бесполезно. В следующий раз она точно выберет такого же точно мужчину и будет постоянной жертвой.

Можно ли подготовить агрессора к мирному разводу?

- Это сделать невозможно. Потому что такой муж все равно будет сопротивляться и сражаться за вас. Например, вымаливая у вас прощение. Но здесь женщине стоит помнить, что, простив один раз, вы сразу выстроите следующий конфликт, который будет для вас более драматичным. Мужчина точно не забудет унижения, когда его могли бросить.

ДОВОДИМ ДЕЛО ДО СУДА

1. После первого же избиения обратитесь в полицию. Настаивайте на проведении экспертизы -нужно обязательно зафиксировать побои.

2. Полицейские обязаны выписать защитное предписание, которое запрещает обидчику приближаться к вам и детям на протяжении 30 дней.

3. Если женщина вызывает полицию впервые, но имеет дело с систематическими побоями,

это надо обязательно указать в заявлении.

4. Ищите свидетелей - родных или соседей, которые в курсе, что муж вас бьет.

5. Доведите дело до суда. При любом решении фемиды участковый обязан будет поставить обидчика на административный учет. Это значит, что он как правонарушитель будет состоять под надзором и участковый будет обязан контролировать эту семью.

6. Если женщина проживает в собственном жилье, она может потребовать, чтобы мужа отселили.

7. Тираны всегда манипулируют детьми. Поэтому, обратитесь в органы опеки и попечительства, чтобы вас и там поставили на учет.

8. Если женщина несколько раз подвергалась побоям, она может требовать от полиции завести дело по статье «истязания». Если муж избил беременную женщину, он может отправиться за решетку на срок до 7 лет.

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