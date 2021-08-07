Огромная, шипит и извивается: охранник поймал змею в торговом центре в Иркутске

Охранник поймал змею в торговом центре в Иркутске. Фото: скриншот видео Иркутской зоогалереи.

Змея! В торговом центре! Откуда?!

Звучит жутковато, но полутораметровая рептилия ранним утром 7 августа вышла, а точнее, выползла на прогулку по МТЦ "Новый" в Иркутске. Напугать, к счастью, она никого не успела - посетителей еще не было. Змею заметил охранник вблизи кафе, не растерялся и ловко отловил в железное ведро. А потом вызвал спасателей.

Эту историю рассказали сотрудники Иркутской зоогалереи, куда затем привезли животное. Выяснилось, что она хоть и выглядит устрашающе (еще бы, одна из самых крупных змей в стране!), но неядовитая. Это амурский полоз из семейства ужей.

- Полоз был сразу осмотрен ветеринарным специалистом и помещен в теплый террариум для отогрева, - поделились подробностями в зоогалерее. - Змея пока находится в #ДомПрироды_Иркутск на ответственном хранении и знакомится с нашими рептилиями того же вида.

Откуда взялась змея в торговом центре? У нее объявился хозяин - арендатор одного из павильонов.

- Мужчина сказал, что змея принадлежит ему, - прокомментировали в ГУ МВД по Иркутской области. - Он пояснил, что, пока у него дома идет ремонт, принес змею в павильон и оставил там в корзинке. Ночью она оттуда сбежала.

Полиция проводит проверку. Пока неизвестно, что может грозить владельцу рептилии, да и владелец ли он? Никаких документов на животное мужчина предъявить не смог.

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