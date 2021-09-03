Сибирячка, по совету мошенника-ухажера из Великобритании инвестировала 15 миллионов рублей и два года ждала доход Фото: Александр ГЛУЗ

Целых два года не понимала, что ее обманули 55-летняя жительница Улан-Удэ, которая в мае 2019 года вложила астрономическую сумму в бизнес-проект. По крайней мере, она так думала, что вкладывает деньги в выгодное дело.

Итак, все началось с того, что одинокая женщина познакомилась в Интернете с красавцем из Великобритании. Попереписавшись несколько месяцев, новый ухажер, с которым они, конечно, даже не встретились, предложил сибирячке поучаствовать в бизнес-проекте. А именно инвестировать в строительство жилого комплекса на Кипре. «Подданный британской королевы» рассказал, что выиграл крупный тендер, но ему якобы нужно вложить 20% от суммы. Мужчина предложил улан-удэнке вложить 15 миллионов рублей, обещая вернуть вложения с 400% выгодой.

То ли сибирячка влюбилась, то ли у нее засверкала в глазах сумма, которую она может получить, но она поверила. Побежала занимать деньги у своих друзей и родственников. Женщина даже распродала часть имущества, и все же набрала заветные 15 млн. Доход она терпеливо ждала более двух лет. Но ей не вернули даже вложенные деньги. И только на днях, поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

- Мошенники разыскиваются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВЖ России по Бурятии.

Сыщики еще раз просят жителей региона не доверять свои деньги новым знакомым.

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