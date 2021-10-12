Преподаватель танцев из Иркутска вышла замуж за бодибилдера и стала чемпионкой по бодифитнесу

Так Анастасия Сухарева выглядела до занятий спортом и как выглядит сейчас. Фото: личный аржив, Олег Данилов

Это сейчас у 30-летней иркутянки Анастасии Сухаревой такое тело, что позавидуют героини сериала «Спасатели Малибу». С рельефными мышцами на руках, ногах, прорисованными плечами и железным прессом с кубиками Анастасия соберет на пляже не меньше взглядов, чем главная героиня сериала Памела Андерсон. А еще 8 лет назад совсем хрупкая Анастасия вместо тяги гантелей и приседаний со штангой, занималась эстрадными танцами и преподавала хореографию.

- Тогда при росте 170 см, я весила 55 кг, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Анастасия Сухарева. – Никаким другим спортом не занималась и уж тем более не собиралась тягать железо. Хотя набрать мышечной массы хотелось, худоба не нравилась.

Так Анастасия выглядела 8 лет назад. Фото: личный архив

Мысли материализовались. Правда, для этого девушке не пришлось покупать абонемент в спортзал и тратиться на тренировки с инструктором. Анастасия познакомилась с иркутским тренером по кроссфиту и функциональному бодибилдингу Андреем Сухаревым.

- Андрей и привел меня в спортзал, - продолжает Анастасия. – Под его руководством я начала тренироваться и постепенно модифицировать свое тело.

Новое знакомство оказалось судьбоносным не только в спортивном плане, но и личном. Анастасия и Андрей начали встречаться. Девушка окончательно бросила танцы и перешла в бодибилдинг. Через год Анастасия и Андрей поженились и стали…коллегами.

- Мы вместе открыли свой зал для кроссфита, - говорит Анастасия. – Я набирала женские группы, Андрей мужские. Мне пришлось параллельно набирать вес. А это еще сложнее, чем сбрасывать.

Сейчас Анастасия многократная чемпионка по бодифитнесу. Фото: Олег Данилов.

Если муж больше был сосредоточен именно на тренерской карьере, то Анастасия не забывала и о своей личной спортивной. Девушка, набрав 12 кг мышечной массы, начала сама ездить на соревнования по бодифитнесу. Сразу скажем, что горы мышц и бицепсов, как у Арнольда Шварценеггера, в этой номинации не требуется. Это вовсе не огромные тетеньки с квадратными челюстями и необъятными в обхвате плечами. У представительниц бодифитнеса идеально пропорциональная V-образная форма фигуры. Сложение тела здесь оценивается по уровню мышечного тонуса, достигнутого силовыми тренировками. Мышцы должны быть плотными и упругими с минимальным количеством жира. Телосложение не должно быть чрезмерно мускулистым. Участницам с излишней мускулатурой победа на соревнованиях не светит.

Фото: личный архив

Сейчас в коллекции наград Анастасии Сухаревой медалей больше, чем у мужа, который не только привел ее в бодифитнес, но и до сих пор является ее главным тренером. Анастасия уже стала чемпионкой Иркутской области, чемпионкой Сибири и бронзовым призером чемпионата России. Впереди в планах подготовка новых спортсменок.

- Будем и дальше с мужем развивать кроссфит и функциональный бодибилдинг в нашем регионе, - заключает Анастасия.

Фото: Олег Данилов.

КОНКРЕТНО

КАК СОХРАНЯТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ БЕЗ ПОСТОЯННЫХ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Советы Анастасии Сухаревой

- Соблюдайте сбалансированное питание

Важно соблюдать сбалансированное питание. Нужно употреблять больше круп, каш, белковой пищи, натурального мяса, рыбы, орех. Откажитесь от фастфуда, мучного, жирного и жареного. То, что нельзя есть после шести вечера – просто стереотип. Это неправильно. Важно, чтобы вечерний прием пищи был за два часа до сна.

- Не передайте

Никогда не выходите из-за стола с полным желудком, чувствуя тяжесть. Лучше есть небольшими порциями, но чаще

- Пейте 1,5-2 литра воды в день

То, что в день, помимо чая и кофе, нужно выпивать 1,5-2 литра воды в день, знают многие. Но соблюдают это не все. А зря. Чистая вода улучшает оьмен веществ и очищает организм от токсинов.

- Больше движения и активности

Если не занимаетесь спортом, старайтесь больше двигаться. Можете пешком ходить до работы. Даже сидя весь день в офисе, можно встать и походить по коридорам, сделать какие-нибудь наклоны. Сходите в зал, хотя бы чтобы просто побегать на дорожке 20 минут. Это полезно для сердца.

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