Сибирячка похудела после родов на 20 килограммов и, сидя в декрете, стала моделью фитнес-бикини

Преображение Ирины Переваловой. Фото: личный архив Ирины Переваловой

С 22-летней иркутянки Ирины Переваловой могут брать пример голливудские звезды, которые после родов торопятся как можно скорее привести свою фигуру в идеальный вид. Сибирячка никогда в жизни не занималась спортом, и уж тем более не соблюдала диеты. Но, через несколько месяцев после рождения сына «взялась за ум». И, не просто сбросила лишние кило, а, сидя в декрете, покорила подиум.

- У меня еще до родов была склонность к полноте, и во время беременности я набрала 27 килограммов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Ирина Перевалова. - Это очень много. Смотрела на себя в зеркало и думала, что как только рожу, сразу начну худеть. Иначе мечты об идеальной фигуре так и останутся мечтами.

Так Ирина выглядела когда только пришла в зал. Фото: личный архив Ирины Переваловой

Обещание, данное себе, Ирина сдержала. Через два месяца после появления на свет сынишки, девушка, получив разрешение от врачей, побежала покупать абонемент в тренажерку. Но целый год, потея в зале, особых результатов не добилась. Нет, вес, набранный за время беременности, конечно, ушел, но о фигуре «фитоняшки» оставалось только мечтать. Вес остановился на отметке в около 70 кг.

- При этом я продолжала смотреть видео с выступления моделей фитнес-бикини, - продолжает Ирина. – Представляла, как я тоже выхожу на подиум. И спросила у своего тренера, возможно ли, что когда-нибудь у меня будет такая же точеная фигура? Она ответила -да. Тогда мы решили полностью поменять программу и попробовать подготовиться к соревнованиям.

Молодая мама скинула 20 кг. Фото: личный архив Ирины Переваловой

Тренироваться по новой схеме Ирина начала в апреле этого года. Сначала, как оказалось, молодой маме нужно было, нет, не продолжать скидывать вес, а наоборот, его набирать. Само собой, мышечную массу. Четыре раза в неделю, качая на тренажерах, ноги, руки, плечи, спину и пресс, и питаясь гречкой и рисом, Ирина набрала около 6 кг мышечной массы. Первая цель была выполнена. Так как ближайшие соревнования намечались на сентябрь, уже летом Ирине нужно было как следует «просушиться» (быстро потерять подкожный жир, при этом сохранять мышцы и жидкость в организме - прим. Ред.) Ведь в дисциплине фитнес-бикини объемы плеч, рук и ног не главное. Наоборот, чтобы побеждать, нужно иметь рельефное «сухое» тело в форме песочных часов и почти идеальные пропорции: 90-60-90.

- Летом мне пришлось труднее всего, - говорит Ирина. – Тренироваться приходилось уже шесть раз в неделю. Хорошо, что смотреть за сыном помогали бабушки и муж, который меня полностью поддерживал и ни разу не сказал: «Зачем тебе это нужно?». Вместо «железа» у меня стало больше кардиотренировок. Ну и конечно, приходилось жестко ограничивать себя в еде. В меню – только куриная грудка, салаты с одними огурцами и зелень. Признаюсь, было сложно. Энергии из-за отсутствия углеводов практически не было. Бежала на дорожке и думала - как бы не упасть. В какой-то момент даже хотелось все бросить.

Фото: личный архив Ирины Переваловой

Не бросила. К сентябрю, Ирина, наконец, посмотрела на себя в зеркало и увидела в отражении то, то к чему стремилась. Ее вес стал 51 кг, а фигура - точеной. А следом – и победы.

- В октябре я участвовала в чемпионате Иркутской области, где взяла бронзу, став третьей в категории фитнес-бикини, - гордится Ирина. - Конечно, хотелось победить, но я все равно горжусь своим телом. Надеюсь теперь мотивировать других людей.

А так иркутянка выглядела после соревнований. Фото: личный архив Ирины Переваловой

Сейчас в спортивной карьере Ирина планирует сделать небольшую паузу. Хочет больше времени уделить мужу и сыну. Весенние соревнования она пропустит, но рассчитывает вернуться на подиум следующей осенью.

Новое увлечение принесло ей не только славу, но и профессию. Получив диплом педагога, она по специальности поработать так и не успела. А сейчас сменила профиль.

- В этом году я получила диплом тренера, и теперь сама буду готовить девчонок, - говорит Ирина. – Хочу воплотить в жизнь и другую свою мечту – запустить фитнес-марафон.

Фото: личный архив Ирины Переваловой

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