«Активный гражданин»: иркутянка вместе с союзом пенсионеров проводит субботники и высаживает цветы. Фото: личный архив Лидии Сахаровой

В проекте, созданном администрацией Иркутска, Общественной палатой города и «Комсомольской правдой», мы продолжаем рассказывать о людях, которые готовы на добрые дела.

Разбить цветущий сад на радость всему двору, научить школьников игре в шахматы или подарить домашнюю библиотеку детскому дому - разве об этих поступках не должны узнать иркутяне? Должны.

Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудной знак «Активный гражданин». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об отзывчивых людях услышит весь город.

Сегодня «Комсомолка» рассказывает 77-летней Лидии Сахаровой. Лидия Павловна не только ведет активный образ жизни, но и оказывает помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Уже 15 лет женщина, в прошлом педагог, возглавляет союз пенсионеров Маркова, в котором состоит больше сотни человек, как из самого поселка, так и из столицы региона. Здесь пожилые люди находят увлечения по душе: пение в хоре, рукоделие, занятия спортом, сборы лекарственных трав, написание стихов, а также беседы об огороде и путешествиях. Однако поиск хобби это лишь малая часть того, чем на самом деле занимаются отзывчивые сибиряки.

Лидия Павловна возглавляет союз пенсионеров 15 лет. Фото: личный архив Лидии Сахаровой

- В преддверии дня защиты детей наша организация посещает иркутский детский дом. Для нас это уже традиция, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» Лидия Сахарова. – Детишкам мы привозим подарки и стараемся провести с ними, как можно больше времени. А в мае союз пенсионеров навещает ветеранов и детей войны. Все также с подарками.

Каждую весну иркутяне также встречают вместе, выходя на субботник. Глядя на то, как иркутяне приводят в порядок скверы и парки, трудно поверить, что за дело берутся обладатели серебряного возраста.

Каждую весну пенсионеры встречают субботником. Фото: личный архив Лидии Сахаровой

- Летом времени тоже зря не теряем, - рассказывает Лидия Павловна. – Наш агроном заранее готовит рассаду, которую пенсионеры высаживают на городских клумбах и в палисадниках. Хочется, чтобы вокруг все цвело и сил не жалко!

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