Показали видео первого полета авиалайнера МС-21 с пассажирами на борту

Собранный на Иркутском авиазаводе авиалайнер МС-21-300 совершил первые рейсы с пассажирами на борту. Фото: авиазавод Иркутска

Собранный на Иркутском авиационном заводе авиалайнер МС-21-300 совершил первые 12 рейсов с пассажирами на борту. Ими стали эксперты, которые принимали участие в проектировании, испытаниях и сертификации нового российского самолета. Видео пробных полетов на своем канале в Youtube опубликовала корпорация «Иркут».

- В рамках испытаний на повторяемость нагрузок мы летали в Краснодар, Мурманск, Пермь, Минеральные Воды. В разных городах мы выполняли разные программы, - рассказал управляющий директор «ОКБ им. А.С.Яковлева» Даниил Бренерман. – Испытания проходят успешно. В настоящий момент завершаются специальные конструкторские испытания, это заключительная фаза перед получением сертификата типа самолета.

В среднем каждый полет МС-21-300 продолжался 6 часов. В сутки авиалайнер выполнял по 3 рейса и проводил в воздухе до 18 часов.

- Хотелось бы отметить, что у самолета очень светлый салон, - поделился впечатлениями эксперт компании по логистике Максим Макаров. - Здесь сидения намного удобнее, чем в самолетах-аналогах, так как предоставлено широкое пространство для ног. Даже при опущенной спинке впереди сидящего пассажира, вы не испытываете неудобств.

Напомним, 15 декабря новый российский авиалайнер МС-21-300 вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4000 километров, приземлился в аэропорту Иркутска. Первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта прошёл успешно. Экипаж судна испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

До конца 2021 года на МС-21 планируется получить российский сертификат типа самолета. Вместе с тем авиалайнер уже поступил в серийное производство.

. Фото: Рушан КАЮМОВ

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