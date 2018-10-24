Виновен в заражении ВИЧ: жителю Иркутска дали почти три года колонии-поселения

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-24T11:49:11+03:00

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Сегодня, 24 октября вынесли приговор жителю Иркутска. Мужчина вступил в половую связь с возлюбленной, не предупредив, что заражен ВИЧ – инфекцией. Преступника приговорили к 2 годам и 6 месяцам пребывания в колонии – поселения.

«Комсомолка» активно освещала эту историю.

Напомним, 35-летняя Элла Миронова (имя и фамилия изменены) еще в 2016 году познакомилась с красивым мужчиной и страстно влюбилась в него. Молодые люди съехались. Через месяц девушка внезапно заболела: высокая температура, недомогания. Ее привезли в инфекционную больницу. Врачи сказали, что это не грипп , а менингит и вирус иммунодефицита человека. Элла была в шоке, ведь за год до этого проходила полное обследование, и ничего подобного выявлено не было. Тут она и поняла, что «наградил» ее болезнью возлюбленный. Пришлось навести справки. Оказалось, что мужчина состоит на учете в СПИД-центре аж с 1999 года. Девушка попыталась связаться с ним, но он как в воду канул. Выхода не было, решила обратиться в суд.

Юристы назвали это дело прецедентом, причем не только в Иркутске, а по всей России. Но Элле повезло, медики и эксперты, которые работали по данному делу, на 99,5 % уверены, что именно этот мужчина и заразил Эллу.

Вынесение приговора откладывалось не единожды, но сегодня преступник услышал свой срок. Отметим, что именно эта иркутянка впервые в Росии довела дело о заражении ВИЧ до суда.