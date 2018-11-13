СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-13T10:37:26+03:00

Иркутянин украл цветы и плюшевого мишку, чтобы помириться с девушкой. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Накануне за помощью к полицейским Иркутска обратилась продавщица цветочного павильона. Девушка рассказала, что стала жертвой ограбления. По ее словам, к ним в салон пришел молодой человек, который искал букет желтых роз и мягкую игрушку. Попросив посмотреть подарки поближе, романтик, прихватив букет и медведя, бросился прочь из павильона.

- Благодаря камерам видеонаблюдения сыщики установили и задержали преступника – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Им оказался 21-летний местный житель.

Юноша планировал, что подарки помогут ему помириться со знакомой. Неизвестно, оценила ли девушка такой поступок, однако позиция следователя уже ясна, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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