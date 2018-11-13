2018-11-13T10:37:26+03:00
Происшествия

Иркутянин украл цветы и плюшевого мишку, чтобы помириться с девушкой

21-летнего вора уже поймали
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Иркутянин украл цветы и плюшевого мишку, чтобы помириться с девушкой. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Иркутянин украл цветы и плюшевого мишку, чтобы помириться с девушкой. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Накануне за помощью к полицейским Иркутска обратилась продавщица цветочного павильона. Девушка рассказала, что стала жертвой ограбления. По ее словам, к ним в салон пришел молодой человек, который искал букет желтых роз и мягкую игрушку. Попросив посмотреть подарки поближе, романтик, прихватив букет и медведя, бросился прочь из павильона.

- Благодаря камерам видеонаблюдения сыщики установили и задержали преступника – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Им оказался 21-летний местный житель.

Юноша планировал, что подарки помогут ему помириться со знакомой. Неизвестно, оценила ли девушка такой поступок, однако позиция следователя уже ясна, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух жителей Ангарска осудили за поджоги: мужчины хотели отомстить родственникам. От любви до ненависти один шаг. Подробнее.

Иркутянин украл цветы и плюшевого мишку, чтобы помириться с девушкой. Видео: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области..Предоставлено "КП"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьера балетов "Дон Кихот" и "Шахеразада" состоится в Иркутске
Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Александр Чепель приедет в Иркутск с мастер-классом
Неравнодушные очевидцы защитили пенсионерку от ограбления в Иркутске
Первые жертвы: водитель экскаватора погиб провалившись под лед в Иркутской области
Двух жителей Ангарска осудили за поджоги: мужчины хотели отомстить родственникам
За пассажирами рейса Париж-Шанхай вылетел третий Boeing-777
Жители Иркутской области стали жертвой мошенников, пытаясь получить кредиты
Врачи, учителя и воспитатели Приангарья получат выплаты к профессиональным праздникам
Здание частной котельной горело ночью 13 ноября в Усть- Илимске
Семинар «Банкротство юридических лиц» пройдет в Учебном центре ТПП ВС
В Приангарье введут губернаторские надбавки к окладам работников бюджетных учреждений
«Ангарскцемент» стал одним из лидеров Рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области
Иркутянка лишилась автомобиля из-за миллионного долга
В Иркутске прорвало трубу на пересечении улиц Карла Либкнехта и 1-ой Советской
В Иркутске наградят лучших журналистов на церемонии «Золотая запятая» 2018
Иркутский ведущий не будет участвовать в проекте «Дом-2»
Иркутск продолжает «стоять» в многокилометровых пробках
В Иркутске продавали наркотики в Интернет-магазине
Погода в Иркутске: 13 ноября днем -14
Уступили чемпиону: «Байкал-Энергия» на своем льду проиграла хабаровскому «СКА-Нефтянику»
Мужчина скончался в поликлинике №8 Иркутска
Пробки в 10 баллов образовались из-за снегопада в Иркутске