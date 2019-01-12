СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-12T10:42:38+03:00

Трамвай и КАМАЗ столкнулись в Иркутске в районе железнодорожного вокзала.

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 12 января на улице Челнокова рядом с железнодорожным вокзалом «Иркутск-Пассажирский» произошло столкновение трамвая и КАМАЗА. В результате аварии никто не пострадал. Причинен лишь вред транспортным средствам.

ДТП осложнило движение. Трамваи, идущие с Глазковского моста встали в пробку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сход 29 грузовых вагонов с рельс в Иркутской области: движение на железнодорожных путях перекрыто

В Заларинском районе Иркутской области с рельс сошли 29 вагонов поезда с углем. Это произошло сегодня утром, 12 января. 67-вагонный поезд следовал по маршруту «Делюр – Тыреть». Пострадавших и погибших нет. Подробнее>>>

Эшелон с танками Т-34, переданными из Лаоса в Россию, прибудет в Иркутск 14 января

14 января в Иркутск прибудет эшелон с 30 танками Т-34, которые были переданы России из Лаоса.По морю военная техника прибыла из Лаоса во Владивосток. В Московскую область танки направляются по железной дороге. Их путь пролегает и через Иркутск. Подробнее>>>