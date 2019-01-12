2019-01-12T10:42:38+03:00
Происшествия

Трамвай и КАМАЗ столкнулись в Иркутске в районе железнодорожного вокзала

Пострадавших нет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Трамвай и КАМАЗ столкнулись в Иркутске в районе железнодорожного вокзала.Трамвай и КАМАЗ столкнулись в Иркутске в районе железнодорожного вокзала.
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Сегодня днем, 12 января на улице Челнокова рядом с железнодорожным вокзалом «Иркутск-Пассажирский» произошло столкновение трамвая и КАМАЗА. В результате аварии никто не пострадал. Причинен лишь вред транспортным средствам.

ДТП осложнило движение. Трамваи, идущие с Глазковского моста встали в пробку.

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