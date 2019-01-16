СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-16T13:26:00+03:00

В общежитии иркутского гидрометеорологического техникума произошел пожар, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Иркутска поступил сигнал автоматической сигнализации. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что еще до их приезда 30 человек самостоятельно эвакуировались. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области сообщили подробности.

- Огонь возник на первом этаже. Пламя было потушено до прибытия пожарных подручными средствами. Погибших и пострадавших нет.

Комната пострадавшая от огня.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Инспекторы пожарного надзора выясняют причины случившегося. Проводится доследственная проверка.

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