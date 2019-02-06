Жители двух сел Тайшетского района остались без электричества

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-06T08:05:28+03:00

В селах Полинчет и Кондратьево с 3 февраля отключили электроснабжение

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В Иркутской области выясняют причины, по которым в двух селах Тайшетского района отключили электричество. Более 400 человек вынуждены обходиться без света. Об очередной аварии на электросетях стало известно 3 февраля. Местные власти заявили, что устанавливают место короткого замыкания и устраняют последвия. Еще в июне 2018 года Тайшетский городской суд обязал администрацию района и руководство села Полинчет обеспечить бесперебойное электроснабжение в течение шести месяцев. Однако это решение так и не было исполнено.

- Материалы проверки направлены в Следственный комитет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Надзорное ведомство продолжает держать ситуацию на контроле и даст оценку работ по восстановлении электроснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU