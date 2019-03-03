Два трамвая столкнулись в Иркутске
На улице Волжской в Иркутске, вечером, 2 марта столкнулись два трамвая. Об этом в автомобильном паблике «ДТП 38 RUS» сообщили случайные очевидцы, которые выложили фотографии с места аварии. На кадрах видно, что один из трамваев сошел с рельсов.
По предварительным данным пострадавших среди водителей, кондукторов и пассажиров нет. Что стало причиной происшествия неизвестно.
Напомним, в Иркутске это уже не первый инцидент с трамваями за месяц. Так, 8 февраля у одного из трамваев двигавшегося по улице Тимирязева в сторону улицы Ленина отвалилось заднее колесо. Это произошло из-за сильных холодов, замерзли резиновые амортизаторы, которые смягчают ударные нагрузки на колесо. Тогда трамвай оперативно заменили на запасной из депо.
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ИСТОЧНИК KP.RU