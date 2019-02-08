Трамвай встал на улице Тимирязева из-за отвалившегося колеса в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-08T06:28:41+03:00

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В центре Иркутска случилось происшествие. У одного из трамваев двигавшегося по улице Тимирязева в сторону улицы Ленина отвалилось заднее колесо. По предварительной информации, пострадавших нет. Это уже не первый подобный случай за последнее время.

- Из-за сильных холодов аналогичный случай произошел 6 февраля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Неисправный трамвай оперативно заменили на запасной из депо.

Такая же судьба ждет и его «коллегу», в ближайшее время его также отгонят на ремонт. На движение транспорта это не повлияло, значительных пробок в районе аварии нет. Средняя скорость движения 15-20 км/ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU