СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-07T09:55:57+03:00

27 дворов благоустроят в Октябрьском районе Иркутска в 2019 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это на 10 дворов больше чем в 2018 году

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В Иркутске продолжают развивать общественное пространство. В Октябрьском районе отремонтируют 27 дворов. Чтобы оценить масштаб будущих работ, уже начали снимать первые замеры.

Планируется, что в иркутских дворах заменят асфальт, тротуары и бордюры. А также установят новые лавочки и урны.

– В 2019 благоустроят на 10 домов больше, уже составлены план-схемы работ, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Все изменения будут проводиться с учетом потребностей маломобильных иркутян.

Для участия в программе по ремонту дворовых территорий необходимо провести общее собрание собственников, на котором определить перечень работ и подать заявку в комитет своего округа. Прием заявок на 2020 год пройдет с 1 по 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU