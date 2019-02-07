27 дворов благоустроят в Октябрьском районе Иркутска в 2019 году
В Иркутске продолжают развивать общественное пространство. В Октябрьском районе отремонтируют 27 дворов. Чтобы оценить масштаб будущих работ, уже начали снимать первые замеры.
Планируется, что в иркутских дворах заменят асфальт, тротуары и бордюры. А также установят новые лавочки и урны.
– В 2019 благоустроят на 10 домов больше, уже составлены план-схемы работ, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Все изменения будут проводиться с учетом потребностей маломобильных иркутян.
Для участия в программе по ремонту дворовых территорий необходимо провести общее собрание собственников, на котором определить перечень работ и подать заявку в комитет своего округа. Прием заявок на 2020 год пройдет с 1 по 31 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU