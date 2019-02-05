СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-05T14:53:10+03:00

С 7 по 15 февраля в Иркутске ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с проведением аварийных работ

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на 8 дней ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная.

- С 7 по 15 февраля пройдут в аварийные работы в районе дома №73, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Будут восстанавливать сети городского теплоснабжения.

Водители, будьте внимательны при составлении маршрута движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU