2019-03-06T09:57:03+03:00
Происшествия

СКР ищет очевидцев ДТП на Иркутном мосту, в котором пострадали 9 полицейских

Резонансный инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля 2018 года [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СКР ищет очевидцев ДТП на Иркутном мосту, в котором пострадали 9 полицейских.СКР ищет очевидцев ДТП на Иркутном мосту, в котором пострадали 9 полицейских.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Следственный комитет продолжает расследование ДТП, в котором пострадали 9 инспекторов ГИБДД. Сыщики просят откликнуться свидетелей аварии, которая произошла в ночь с 28 на 29 июля 2018 года в Иркутске.

Погоня за пьяным лихачом в Иркутске.

Напомним, что резонансный инцидент произошел после того, как на улице Олега Кошевого патрульный экипаж ДПС заметил угнанный автомобиль «Toyota Fielder» и потребовал водителя остановиться. В ответ на это водитель лишь сильнее вдавил педаль газа в пол. Погоня в духе голливудских фильмов продолжилась на Иркутном мосту, где лихача уже ждала засада. Когда угонщик уже был задержан, и полицейские оформляли протокол, то прямо в них на большой скорости влетел автомобиль «Ford Focus». Как итог: иномарка сбила 9 инспекторов, троим из них потребовалась помощь врачей.

- Следствие ищет дополнительных очевидцев происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – В том числе для получения информации о манере и скорости движения «Ford Focus» до столкновения с полицейскими.

Сам же виновник аварии продолжает находиться под арестом. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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