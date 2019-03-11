СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-11T14:30:11+03:00

Парковку грузовиков и автобусов запретят на улице Ширямова в Иркутске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрещающие знаки на остановке «ВСЭМ» появятся уже 2 апреля

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске запретят парковку на улице Ширямова в Иркутске. Со 2 апреля новые дорожные знаки появятся на остановке «ВСЭМ».

- Это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает опасность для пешеходов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Дорожные знаки будут установлены по предписанию ГУ МВД России по Иркутской области.

По новым правилам парковку запретят за 20 метров до пешеходного перехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU