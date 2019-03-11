2019-03-11T14:30:11+03:00
Общество

Парковку грузовиков и автобусов запретят на улице Ширямова в Иркутске

Запрещающие знаки на остановке «ВСЭМ» появятся уже 2 апреля
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Парковку грузовиков и автобусов запретят на улице Ширямова в Иркутске.Парковку грузовиков и автобусов запретят на улице Ширямова в Иркутске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! В Иркутске запретят парковку на улице Ширямова в Иркутске. Со 2 апреля новые дорожные знаки появятся на остановке «ВСЭМ».

- Это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает опасность для пешеходов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Дорожные знаки будут установлены по предписанию ГУ МВД России по Иркутской области.

По новым правилам парковку запретят за 20 метров до пешеходного перехода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В рамках книжного фестиваля пройдет показ фильма иркутского режиссера «Человек, который удивил всех». Фильм покажут 25 марта. Подробнее.

Чемпионат России по самбо: бронзу завоевал иркутянин. Соревнования проходили в Казани. Подробнее.

Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне. Впереди у нашего спортсмена поездка на турнир в Германию. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и обменяй на пачку сливочного масла
Баллоны с ртутью вывезли с промплощадки «Усольехимпрома»
Следователи будут искать женщину, которая оставила ребенка в подъезде с помощью генетической экспертизы
Выселили из трехкомнатной квартиры за неуплату ЖКХ: жителя города Зима отправили в общежитие
13 марта купи зеленый номер «Комсомолки» и получи в подарок пакетик семян
Мужчину, устроившего стрельбу, задержали в Иркутске
Четыре года колонии - за подделку документов и контрабанду леса в Китай получила жительница Братска
Брошенного младенца нашли в подъезде дома в Бурятии
В рамках книжного фестиваля пройдет показ фильма иркутского режиссера «Человек, который удивил всех»
Чемпионат России по самбо: бронзу завоевал иркутянин
В Иркутске утром 11 марта пробки 7 баллов: авария на ул. Боткина
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 13 марта посвятят фотографу, запечатлевшему приезд цесаревича в Иркутск
Прогноз погоды в Иркутске: 11 марта в городе +3
Рэпер Мот выступит в Иркутске
Предпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскому
Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне
Пробка образовалась на Байкальском тракте из-за небольшого ДТП
Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне
Автомобиль провалился под лед на Байкале: женщина и четверо детей успели выбраться
Новый театральный проект в Иркутске откроется пьесой о солдатах-новобранцах «Чморик»