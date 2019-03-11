Парковку грузовиков и автобусов запретят на улице Ширямова в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске запретят парковку на улице Ширямова в Иркутске. Со 2 апреля новые дорожные знаки появятся на остановке «ВСЭМ».
- Это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает опасность для пешеходов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Дорожные знаки будут установлены по предписанию ГУ МВД России по Иркутской области.
По новым правилам парковку запретят за 20 метров до пешеходного перехода.
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ИСТОЧНИК KP.RU