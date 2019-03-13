2019-03-13T13:18:12+03:00
Общество

Тело новорожденного ребенка нашли возле свалки в Тайшетском районе

Страшную находку обнаружили неподалеку от села Юрты
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Тело новорожденного ребенка нашли возле свалки в Тайшетском районе.Тело новорожденного ребенка нашли возле свалки в Тайшетском районе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На обочине проселочной дороги возле свалки мусора поселка Юрты Тайшетского района нашли тело новорожденного ребенка.

- На теле мальчика нет видимых следов насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Сыщики выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут прояснить причины гибели новорожденного.

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Следователи будут искать женщину, которая оставила ребенка в подъезде с помощью генетической экспертизы. Сейчас собирается необходимый биологический материал. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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