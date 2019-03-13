Тело новорожденного ребенка нашли возле свалки в Тайшетском районе

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-13T13:18:12+03:00

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На обочине проселочной дороги возле свалки мусора поселка Юрты Тайшетского района нашли тело новорожденного ребенка.

- На теле мальчика нет видимых следов насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Сыщики выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут прояснить причины гибели новорожденного.

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ИСТОЧНИК KP.RU