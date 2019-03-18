СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-18T13:25:56+03:00

С 19 по 21 марта закроют проезд на улице Тельмана в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на 3 дня перекроют проезд по улице Тельмана.

- С 10.00 19 марта до 17.00 21 марта от 1-го Советского переулка до 2-го Советского переулка будет закрыт проезд по улице Тельмана, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте внимательны. Заранее позаботьтесь об объездных маршрутах.

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ИСТОЧНИК KP.RU