В Иркутске сожгли прошлогоднюю траву

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-09T12:16:57+03:00

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С завтрашнего дня, 10 апреля в Иркутске наступает противопожарный режим. Это значит, что сжигать мусор и разводить костры больше нельзя. Для профилактики возможных пожаров, в столице Приангарья сожгли прошлогоднюю траву. Выбрали самые опасные участки, так отжиг сухостоя прошел в районе объездной дороги Ново-Ленино, рядом с поселком Искра, на острове Конный и рядом с Ново-Иркутской ТЭЦ.

- Все необходимые меры безопасности были обеспечены, на каждом объекте дежурили пожарные, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Помимо отжигов и выкоса травы, были убраны 250 тонн с несанкционированных свалок.

Городские власти и пожарные напоминают, что самовольный пал сухой травы запрещен, а нарушителям придется заплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU