СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-18T07:34:24+03:00

Еще три лесных пожара потушили в Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кроме того, пожарные локализовали два очага в Бичурском и Мухоршибирском районах

Изменить размер текста: A A

В Сибири продолжается сезон лесных пожаров. Так в соседней Бурятии тайга полыхала сразу в пяти местах. Три очага в Заиграевском и Кятхтинском районах, а также в Тункинском нацпарке успели потушить еще в первые часы.

- Еще два пожара в Бичурском и Мухоршибирском районах локализованы, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. – Всего за прошедшие сутки в тушении участвовали 80 человек и 16 единиц техники.

В агентстве уточнили, что с 18 апреля следить за ситуацией в лесах начнут с помощью самолетов. Жителям и гостям республики напоминают о том, что костры и пал травы под запретом. Нарушителей ждут штрафы от четырех тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарный выследил и задержал грабителя, который напал на инвалида-колясочника. Спасатель Максим Пластинин пришел навестить тестя в тот момент, когда преступник держал нож у горла пенсионера. (подробности).

В Иркутске наградили пятиклашек, спасших от пожара целый дачный поселок. Им вручили памятные часы с гравировкой и благодарственные письма. (подробности).

Иркутские ученые, искавшие снежного барса в горах Бурятии, потушили первый лесной пожар. Власти республики признали его официально. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU