Еще три лесных пожара потушили в Бурятии
В Сибири продолжается сезон лесных пожаров. Так в соседней Бурятии тайга полыхала сразу в пяти местах. Три очага в Заиграевском и Кятхтинском районах, а также в Тункинском нацпарке успели потушить еще в первые часы.
- Еще два пожара в Бичурском и Мухоршибирском районах локализованы, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. – Всего за прошедшие сутки в тушении участвовали 80 человек и 16 единиц техники.
В агентстве уточнили, что с 18 апреля следить за ситуацией в лесах начнут с помощью самолетов. Жителям и гостям республики напоминают о том, что костры и пал травы под запретом. Нарушителей ждут штрафы от четырех тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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