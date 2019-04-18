СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-18T09:29:23+03:00

Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сыщики разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в поселке Куйтун. Вечером 17 апреля во время ремонта на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» погиб рабочий.

- Машинист экскаватора не заметил 23-летнего мужчину, который в это время устанавливал дорожные знаки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – От полученных травм он скончался на месте.

Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU