2019-04-18T09:29:23+03:00
Происшествия

Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун

23-летний мужчина скончался на месте
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке КуйтунДорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке КуйтунФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сыщики разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в поселке Куйтун. Вечером 17 апреля во время ремонта на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» погиб рабочий.

- Машинист экскаватора не заметил 23-летнего мужчину, который в это время устанавливал дорожные знаки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – От полученных травм он скончался на месте.

Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели мужчины.

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Водолазы нашли тело второго рыбака, который погиб на Иркутском водохранилище. Чтобы достать тело погибшего мужчины, спасателям пришлось спуститься на глубину в пять метров. (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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