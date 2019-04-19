Из-за штормового ветра в 17 районах Иркутской области отключили свет

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-19T09:40:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На Приангарье обрушился настоящий шторм. Как и предупреждали спасатели, порывы ветра местами достигали 28 м/с. Чтобы избежать возможных ЧП из-за короткого замыкания от нахлеста проводов, в некоторых районах Иркутской области планово отключили электроснабжение.

- Превентивные отключения при ветре сильнее 15 м/с прошли в Чунском, Нижнеудинском, Тулунском, Братском, Зиминском, Черемховском, Иркутском и других районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – В общей сложности без электричества остались более 20 тысяч человек.

В пресс-службе Иркутской электросетевой компании уточнили, что 237 линий электропередач уже работают, еще 16 линий остаются отключенными. Над устранением последствий непогоды трудятся 140 человек и 72 единицы техники. При этом не исключено и повторное усиление ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнеудинском районе 127 домов осталось без света из-за сильного ветра. Отключение электроснабжения произошло в н.п. Заречье. (подробности).

В Братске из-за сильного ветра на машину упало дерево. Порывистый ветер обрушился на север Иркутской области к вечеру 18 апреля. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU