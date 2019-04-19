2019-04-19T09:40:13+03:00
Общество

Из-за штормового ветра в 17 районах Иркутской области отключили свет

Свет начали отключать при ветре сильнее 15 м/с
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Из-за штормового ветра в Иркутской области отключили свет в 17 районах.Из-за штормового ветра в Иркутской области отключили свет в 17 районах.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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На Приангарье обрушился настоящий шторм. Как и предупреждали спасатели, порывы ветра местами достигали 28 м/с. Чтобы избежать возможных ЧП из-за короткого замыкания от нахлеста проводов, в некоторых районах Иркутской области планово отключили электроснабжение.

- Превентивные отключения при ветре сильнее 15 м/с прошли в Чунском, Нижнеудинском, Тулунском, Братском, Зиминском, Черемховском, Иркутском и других районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – В общей сложности без электричества остались более 20 тысяч человек.

В пресс-службе Иркутской электросетевой компании уточнили, что 237 линий электропередач уже работают, еще 16 линий остаются отключенными. Над устранением последствий непогоды трудятся 140 человек и 72 единицы техники. При этом не исключено и повторное усиление ветра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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