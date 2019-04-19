Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-19T09:54:55+03:00

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В Сибири продолжается сезон лесных пожаров. Еще четыре новых очага нашли и потушили в Приангарье за прошлые сутки. Один из них находился на Александровском тракте в Иркутском районе. Пламя разгорелось на площади в 1 гектар.

- Кроме того, в Боханском районе леса горели дважды, еще один пожар случился в Усольском районе. – Пламя тушили более 40 лесников и 12 единиц техники.

Напомним, что с 10 апреля в Иркутской области введен особый противопожарный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU