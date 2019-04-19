2019-04-19T09:54:55+03:00
Происшествия

Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области

Горело 44 гектара тайги
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Сибири продолжается сезон лесных пожаров. Еще четыре новых очага нашли и потушили в Приангарье за прошлые сутки. Один из них находился на Александровском тракте в Иркутском районе. Пламя разгорелось на площади в 1 гектар.

- Кроме того, в Боханском районе леса горели дважды, еще один пожар случился в Усольском районе. – Пламя тушили более 40 лесников и 12 единиц техники.

Напомним, что с 10 апреля в Иркутской области введен особый противопожарный режим.

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Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим (подробности). В этом году, несмотря на то, что и снег-то местами еще сойти не успел, произошло уже 16 пожаров.

Четыре лесных пожара потушили в Бурятии. Один из очагов находился в Тункинском национальном парке. (подробности)

Десять человек оштрафовали за разведение костров в Иркутской области. Пожарные и полицейские напоминают, что разводить огонь в лесу не только опасно, но и незаконно. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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