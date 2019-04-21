СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-21T07:32:21+03:00

Восемь человек оштрафовали за сжигание мусора и травы в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные напоминают, что с 10 апреля в южных районах Приангарья действует противопожарный режим

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В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. Напомним, что с 10 апреля в южных районах Иркутской области нельзя сжигать мусор, прошлогоднюю траву и разводить костры. Однако находятся и те, кто не прислушивается к запрету. Так во время рейдов по селам и садоводствам Приангарья нашли 8 нарушителей. Теперь им предстоит выплатить штрафы.

- Патрульные нашли и потушили 12 очагов, горел мусор и прошлогодняя трава, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего с начала действия особого режима оштрафовано около 30 человек. По словам пожарных, в сухую и ветреную погоду пламя может возникнуть даже брошенного окурка, не говоря уже об умышленных поджогах.

А тем временем, в Забайкальском крае устраняют последствия сильнейших пожаров, которые уничтожили около ста домов, оставив без крыши над головой более 400 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU