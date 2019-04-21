2019-04-21T08:30:47+03:00
Происшествия

Черного лесоруба, повалившего деревьев почти на 1 миллион рублей, поймали в Бурятии

Его нашли по свежим следам трактора
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Черного лесоруба, повалившего деревьев почти на 1 миллион рублей, поймали в Бурятии. Фото: пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.Черного лесоруба, повалившего деревьев почти на 1 миллион рублей, поймали в Бурятии. Фото: пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.
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В лесах Бурятии нашли очередного лесоруба-нелегала. Во время обхода территории, лесничий Баунтовского района увидел в чаще свежие следы от трактора. Следуя по ним, он вышел на деляну, где и нашел лесоруба.

- Нарушителем оказался, 40-летний житель села Хурумша, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. – Ущерб от его незаконной рубки оценивается около 820 тысяч рублей.

У мужчины отобрали весь поваленный лес, трактор и автомобиль «КамАЗ». Сыщики уже получили материалы и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за незаконную рубку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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