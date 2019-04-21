СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-21T14:46:48+03:00

«Жигули» с двумя подростками вылетели с моста в Братском районе. Фото: группа Инцидент Иркутск.

Оба школьника выжили и сами пришли в больницу

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На объездной дороге к селу Кобляково 16-летний водитель ехал за рулем легкового автомобиля «Жигули» с 11 –летним пассажиром. Подросток не справился с управлением, после чего машина вылетел с моста и пробив ограждения упала с моста. Оба школьника выжили и сами обратились в больницу с ушибами.

- Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии и то, как именно несовершеннолетние подростки оказались за рулем автомобиля, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU