Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:25 2019-04-25T06:28:19+03:00

Еще один очаг локализовали в Иркутском районе

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В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. Так за минувшие сутки, 24 апреля, в Иркутской области потушили семь очагов на общей площади в 264 гектара. Три из них находились в Иркутском районе, еще по одному – в Зиминском, Качугском, Нижнеудинском и Усть-Удинском районах.

- На 25 апреля локализован еще один пожар в Иркутском районе, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Горит лес на площади в 20 гектаров.

В тушении принимали участие 110 человек, восемь добровольцев и 34 единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU