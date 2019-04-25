СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-25T08:08:08+03:00

В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Всего с начала противопожарного периода поймали 304 нарушителей

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Приангарье выписали 25 штрафов за нарушение противопожарного режима. Напомним, что с 10 апреля в Иркутской области нельзя сжигать мусор и траву, а также разводить костры.

- Всего с начала пожароопасного периода выписали 304 протокола, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Нарушителям предстоит заплатить штраф.

Как уточнили в ведомстве, костры ищут и с воздуха, для поиска очагов, пожарные используют беспилотники. Так во время рейдов нашли и потушили 10 участков, на которых сжигали прошлогоднюю траву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области. Еще один очаг локализовали в Иркутском районе. (подробности).

Пожар в Забайкалье уничтожил 99 домов: может ли трагедия повториться в Иркутской области. За прошедшие выходные в Приангарье потушили пять лесных пожаров. (подробности).

Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU