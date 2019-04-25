В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы
За прошедшие сутки в Приангарье выписали 25 штрафов за нарушение противопожарного режима. Напомним, что с 10 апреля в Иркутской области нельзя сжигать мусор и траву, а также разводить костры.
- Всего с начала пожароопасного периода выписали 304 протокола, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Нарушителям предстоит заплатить штраф.
Как уточнили в ведомстве, костры ищут и с воздуха, для поиска очагов, пожарные используют беспилотники. Так во время рейдов нашли и потушили 10 участков, на которых сжигали прошлогоднюю траву.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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