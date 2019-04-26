СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-26T12:24:41+03:00

Ангарскую фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей за торговлю поддельным алкоголем. Фото: Андрей КОПАЛОВ

По решению суда вся нелегальная партия будет изъята

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Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал компанию из Ангарска. Полицейские, которые пришли в одно из местных кафе во время рейда, нашли на складе партию поддельного алкоголя. Сопроводительных документов на алкоголь у продавца не оказалось.

- На юридическое лицо было возбуждено административное дело за нарушение правил продажи алкоголя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По решению суда фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Кроме этого, вся нелегальная партия будет изъята.

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ИСТОЧНИК KP.RU