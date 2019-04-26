2019-04-26T12:24:41+03:00
Общество

Ангарскую фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей за торговлю поддельным алкоголем

По решению суда вся нелегальная партия будет изъята
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ангарскую фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей за торговлю поддельным алкоголем.Ангарскую фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей за торговлю поддельным алкоголем.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал компанию из Ангарска. Полицейские, которые пришли в одно из местных кафе во время рейда, нашли на складе партию поддельного алкоголя. Сопроводительных документов на алкоголь у продавца не оказалось.

- На юридическое лицо было возбуждено административное дело за нарушение правил продажи алкоголя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По решению суда фирму оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Кроме этого, вся нелегальная партия будет изъята.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

58 свертков с наркотиком изъяли сотрудники Росгвардии у жителя Иркутска. Всего у мужчины нашли 40 граммов запрещенных веществ. (подробности).

11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области. Школьники прыгали на продуктовые подставки с забора. (подробности).

Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного. Она соврала, чтобы ее не наказали за поздний приход домой. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продажу алкоголя ограничат с 4 по 9 мая в Иркутске
Движение транспорта по улицам Багратиона и Терешковой временно ограничат в Иркутске
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Зиме: пострадали два человека
День города 2019: в Иркутске начался прием заявок для участия в карнавальном шествии
Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного
На Братском экономическом форуме выступят спикеры федерального уровня
Автоклубы будут работать в Тулунском и Чунском районах Иркутской области
11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области
Серебряный призер Олимпийских игр Наталья Иванова проведет пожарный кроссфит в Иркутске
58 свертков с наркотиком изъяли сотрудники Росгвардии у жителя Иркутска
На Ангарском цементно-горном комбинате установлен новый грейферный кран
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
Пьяный водитель «Жигулей» устроил погоню в Черемховском районе
Одиннадцать лесных пожаров потушили в Иркутской области
Выставка книг иркутян-фронтовиков открылась в Иркутске
Реконструкцию звуковых образов ХIХ века проведут в Иркутском краеведческом музее
Рекорд 9 мая ко Дню Победы: иркутяне поднимут гирю более 27 000 раз
Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области 9 медалей